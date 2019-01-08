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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davada, tanık sıfatıyla Beytullah Kanak dinlendi- Tanık Beytullah Kanak:- "Asker' diyeceğim ama asker kendi insanına ateş etmez. O an, boş mermi atıyorlar diye düşündüm ama etrafıma baktığımda herkes vurulmuştu"

08 Ocak 2019 Salı 14:44
Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren Beytullah Kanak, 15 Temmuz 2016 akşam 23.00 sularında AK Parti Genel Merkezi önüne geldiğini ve durumu kontrol ettikten sonra helikopterlerin atış yaptığı yöne doğru gittiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında bulunan Jandarma Genel Komutanlığı önüne doğru yürüdüğünü ifade eden Kanak, 3 ayrı zırhlı aracın komutanlığa yakın bir yerde beklediğini anlattı.

Kanak, yanındaki kalabalıkla birlikte askerleri ikna etmek için uğraştıklarını söyleyerek, "'Bu bir darbedir, buna devam etmeyin' dedik. Diğer siviller de tankların etrafını sararak ve askerleri ikna etmeye çalıştı. O anda helikopter gelip taramaya başladı." diye konuştu.

Helikopterin ateş etmesiyle birlikte o an yaşananları da anlatan Kanak, "Asker' diyeceğim ama asker kendi insanına ateş etmez. O an, boş mermi atıyorlar diye düşündüm ama etrafıma baktığımda herkes vurulmuştu." dedi.

Kanak, açılan ateş sonucunda ağır yaralanan Emrah Karatay isimli vatandaşı da araçla hastaneye götürdüğünü ve aynı araçta yaralı bir kadın ile küçük kızının da olduğunu söyledi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:44
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