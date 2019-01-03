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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada tanık sıfatıyla ifade veren Osman Erbasan, 15 Temmuz şehitlerinden Erkan Er'in şehadetini anlattı- Tanık Erbasan:- "Kendisini (Erkan Er) önceden tanımıyordum. 'Vuruldum, yardım edin' diye köprüye doğru gidiyordu birisi. Neresinden vurulduğunu sordum, 'Her yerimden vurdular' dedi, ardından yere yığıldı"- "İlk yardım için birisi geldi, ben Er'in yanından ayrıldım. Daha sonra yanına tekrar geldiğinde hayatını kaybettiğini öğrendim"

03 Ocak 2019 Perşembe 15:02
Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren Osman Erbasan, 15 Temmuz 2016 akşam 22.30 sularında darbe girişimini öğrenmesi üzerine dışarı çıktığını, yolda çevirdiği bir araçla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini dile getirdi.

Külliye yakınlarında bulunan Jandarma Genel Komutanlığı önünde zırhlı araçların yer aldığını anlatan Erbasan, bir süre sonra bölgeye gelen helikopterlerden polis araçlarına ve vatandaşlara ateş açıldığını bildirdi.

Sabah saatlerine kadar bölgede bulunduğunu belirten Erbasan, darbeciler tarafından sivil vatandaşların vurulduğunu ve savaş uçaklarıyla Külliye yakınlarına bomba attıldığını anlattı.

15 Temmuz şehitlerinden Erkan Er'in vurulmasına da şahit olduğunu beyan eden Erbasan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisini (Erkan Er) önceden tanımıyordum. 'Vuruldum, yardım edin' diye köprüye doğru gidiyordu birisi. Neresinden vurulduğunu sordum, 'Her yerimden vurdular' dedi, ardından yere yığıldı. Daha sonra yardım edenlerle Külliye içine aldık Erkan Er'i ve ilk yardımda bulunacak birini bulmaya çalıştık. Bilincini kaybedene kadar, yaklaşık 5 dakika yanında kaldım. Konuşturarak bilincini açık tutmaya çalıştım. İlk yardım için birisi geldi, ben Er'in yanından ayrıldım. Daha sonra yanına tekrar geldiğimde hayatını kaybettiğini öğrendim."

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından 7 Ocak 2019 Pazartesi devam edilmek üzere duruşmaya ara verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 15:02
  1. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Jandarma Genel Komutanlığı

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