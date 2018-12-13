Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Albay Semih Koç tanık olarak dinlendi.

Olay tarihinde Güvercinlik'te konuşlu Jandarma Lojistik Komutanlığında görevli olduğunu belirten Koç, saat 22.00 sularında kendisini arayan nöbetçi amirin Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğunu söylediğini, bunun üzerine karargaha gittiğini belirtti.

Harekat Merkezine geldiğinde sözde sıkıyönetim direktifleri ile eklerini masada gördüğünü ifade eden Semih Koç, gelişmeler hakkında bilgi almak için telefon görüşmeleri yaptığını kaydetti.

Bu kapsamda görüştüğü Korgeneral Ata Kalkan'a, sıkıyönetim emirlerinden bahsettiğini, emrin altında sanık eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün imzasının olduğunu söylediğini aktaran Koç, "Bunun üzerine Ata Kalkan, 'Bu FETÖ'nün işidir. Hiçbir şey yapmayın, kışlaya yönelik güvenlik tedbiri alın' talimatını verdi." dedi.

Kalkan'ın talimatıyla emir komutayı aldıktan sonra karargahın güvenliğine yönelik tedbirleri arttırdıklarını belirten Semih Koç, ilerleyen saatlerde darbecilerin sözde sıkıyönetim direktifine karşı jandarma birliklerine karşı mesaj emri yayımladıklarını bildirdi.

Mesajda, sözde sıkıyönetim direktifi ile ekindeki görevlendirmelerin kanunsuz olduğu ve uyulmaması gerektiğini yazdıklarını belirten Koç, bir süre sonra Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nı işgal eden darbecilerin de buna karşı bir mesaj gönderdiklerini ifade etti.

Tanık Koç, sabah saatlerine kadar karargahın güvenliğini sağladıklarını, Türkiye'deki jandarma birliklerinin darbecilerin talimatlarına uymamaları için yoğun çaba sarf ettiklerini de sözlerine ekledi.

Duruşmaya devam ediliyor.