0553 313 94 23

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında tahliye

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada, sanık eski yüzbaşı Sungur Poroy ile uzman çavuş Beytullah Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edildi

27 Aralık 2018 Perşembe 19:02
Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında tahliye

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 245 sanığın yargılandığı davada iki sanık tahliye edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, aylık tutukluluk incelemesi kapsamında sanık ve avukatlarının tahliyeye yönelik talepleri alındı.

Buna ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay tarihinde Mamak 28. Mekanize Piyade Tugayı'nda Karargah Bölük Komutanı olarak görev yapan sanık eski yüzbaşı Sungur Poroy ile dönemin Ankara İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Korkmaz'ın sekreteri uzman çavuş Beytullah Özdemir'i adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Heyet, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahındaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davaya, 6 Kasım 2017'de başlandı.

Bugüne kadar görülen duruşmalarda, sanıkların ilk savunmaları ile 15 Temmuz'da şehit olanların yakınları, gaziler ve darbecilerce alıkonulanların ifadesi alındı, tanık beyanlarına geçildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1090 sayfalık iddianamede, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "sağlık görevlisinin suçu haber vermemesi" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 19:02
  1. 15 Temmuz
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. Jandarma Genel Komutanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya usulü kiraz sarma
    1. Malatya usulü kiraz sarma
    2. Köpeğe işkenceden yakalandı, arkadaş..
    3. Trump, İsrail'e ayar verdi: Zaten..
    4. Yenidoğan sarılığı
    5. Hac kuraları yarın saat kaçta..
    6. Jandarma Genel Komutanlığı darbe..
    7. Furkan Savaşı'nın şehitleri Gazze'de..
    8. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    9. Başakşehir Malatya'nın golcüsünü istiyor
    10. AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    11. "Ergenekon" davası Mayıs 2019'da..
    12. Anne ve babanın amel defterini açık..
    13. "Suudi Arabistan, Suriye'nin yeniden..
    14. Sincar halkı ilçedeki PKK varlığı..
    15. Erdoğan, Fazıl Say'ın davetine cevap..
    16. Karaman okullar tatil mi? Karaman 28..
    17. Suriyeliler donmak üzereyken bulundu!..
    18. TOFAŞ'ta Harper ile yollar ayrıldı
    19. Flaş liste açıklandı! İşte en..
    20. AK Parti Altındağ belediye başkan..
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi