0553 313 94 23

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi

12 Haziran 2019 Çarşamba 22:28
Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanıklar, avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık eski üsteğmen Fahri Koçuk, 15 Temmuz günü internetten siber saldırı olacağı yönünde haber aldığını ve görevini yapmak üzere birliğine gittiğini ileri sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Koçuk, tahliyesini ve beraatını istedi

Sanık eski üsteğmen Fatih Karaca ise evinde 1 dolar bulunmasının ve ankesörlü hatlardan aranmasının FETÖ'cü olduğu yönünde kanıt olarak sunulduğunu savunarak örgüt üyeliği suçlamasını reddettiğini belirtti.

Sanık eski teğmen Hasan Göktaş da suçlu olarak teşhis edildiği tutanakların şüpheler içerdiğini, ifade veren bazı tanıkların ifadelerinin gerçeklerden uzak olduğunu belirterek "Bazı tanıklar beni dahi tanımamaktadır. Bana kumpas kurulmak istenmiştir." dedi.

Sanık eski yüzbaşı Göksel Seri, suç olarak isnat edilen telefon uygulaması "KakaoTalk" uygulamasının LG marka telefonun kendi uygulaması olduğunu savunarak "KakaoTalk uygulaması LG telefonu satın aldığınızda yüklü olarak veriliyor. Ayrıca bu uygulamayla iletişim de kurmadım." ifadesini kullandı.

- "Ben bu parmak izini kabul etmiyorum"

Sanık eski yüzbaşı Harun Aydın, delil olarak gösterilen evraklarda yapılan ilk incelemede parmak izi çıkmazken ikinci incelemede parmak izinin çıktığını ileri sürerek delillerin hukuksuz bir şekilde toplandığını iddia etti.

Darbe girişimi günü jandarma cari harekat şube müdürü olan kurmay yarbay Bülent Ak, olay yeri inceleme ekibinin deliller toplanırken "Delil güvenliği alınmadı." şeklinde notunun bulunduğunu savunarak olay yerine bulgu ekleme, delil karartma gibi girişimlerin olabileceğini öne sürdü.

Operasyonel hat kullandığı yönündeki iddiaları reddeden Ak, raporlarda yer alan parmak izinin kendisine ait olmadığını iddia ederek, "Parmak izimin bulunduğu raporlar var. Ben bu parmak izini kabul etmiyorum, veriler manipüle edilmiş." dedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 22:28
  1. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Jandarma Genel Komutanlığı
  4. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşlerin dedikodusu silahlı kavgaya dönüştü
    1. Eşlerin dedikodusu silahlı kavgaya..
    2. Trump, Hong Kong ile Çin'in..
    3. AK Parti Ordu Milletvekili Taşcı'nın..
    4. Ağabeyini pompalı tüfekle öldüren..
    5. GÜNCELLEME 2 - Hong Kong'da zanlıların..
    6. İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
    7. Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 5..
    8. Başakşehir Müzik Akademisi'nin yıl..
    9. AK Parti Grup Toplantısı
    10. Sivas için "sağanak ve dolu uyarısı"
    11. F-35 ortağı iki ülke, ABD Savunma..
    12. TEM’de araç takla attı, 4 kişi..
    13. Basra Körfezi’nde İran’a ait petrol..
    14. Adana’da valilik patlamasının..
    15. 33. Uluslararası İzmir Festivali
    16. Hatay Barosu’ndan Suriyelilerin denize..
    17. "Türkiye S-400'ü almıştır, bu işi..
    18. Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan..
    19. Japonya Başbakanı Abe’den İran - ABD..
    20. Türkiye'den Suudi Arabistan'daki..
    21. Dışişleri’nden Suudi Arabistan’ın Abha..
    22. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İsviçre'de
    23. Uşak-Kütahya yolunda tehlike saçan araç
    24. Türk futbolunda deprem! Başkan açıkladı
    25. Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası
    26. "Bu şehrin işsizliğiyle mücadele..
    27. Düğünde başına kurşun isabet eden kişi..
    28. Necdet Gökçınar, Kemal Kılıçdaroğlu ve..
    29. "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları..
    30. GÜNCELLEME - ABD'de 3 Müslüman'ı..
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş