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Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi

11 Haziran 2019 Salı 21:00
Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanıklar, avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Savunmasını yapan eski üsteğmen Coşkun Yetim, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından evinde 15 dakika arayla iki farklı arama gerçekleştirildiğini, ilk incelemede suç unsuru olarak gösterilen evraklarda parmak izinin bulunmadığını, ikinci incelemede bir evrakta parmak izinin olduğunu ancak bahsedilen evraklara hiçbir şekilde temas etmediğini ileri sürdü.

Delillerin bozulmasının, ekleme ve çıkarma yapılmasının mümkün olduğunu öne süren Yetim, iddia edildiği gibi görev yaptığı sırada kod adı veya buna benzer bir takma isim kullanmadığını söyledi.

Sanık Dursun Korku ise 15 Temmuz gecesi suç teşkil edecek bir olaya karışmadığını, ateş ettiğine ya da suç işlediğine dair bir görüntü kaydının bulunmadığını ileri sürdü.

Korku, darbe girişimi gecesi iddia edildiği gibi rehin veya gözetim altına aldığı kimsenin bulunmadığını savundu.

- ByLock kullandıkları iddiasını reddettiler

Sanık eski astsubay Emre Kubatoğlu da olay günü terör saldırısı olacağı duyumunu aldığını öne sürerek, "İddia edildiği gibi 15 Temmuz gecesi silah kullanmadım, ByLock kullandığım iddiasını da reddediyorum. Böyle bir uygulamayı telefonuma indirmedim, buna yönelik bir tespit de yoktur." dedi.

Kubatoğlu, olay gecesi polislere sığındığında darbe girişiminden haberinin olduğunu iddia etti.

Sanık eski üsteğmen Ercan Öngür ise polisin yaptığı aramalarda cüzdanından çıkan 1 doların akrabasının düğünü için hazırladığını ancak bankaya yatırmaya çalıştığında bankamatiğin kabul etmediğini, o sebeple kendisinde kaldığını ileri sürdü.

Eski kurmay yarbay Erdoğan Çiçek de ByLock uygulamasını kullanmadığını savunarak, "ByLock’a 17 bin 983 kez giriş yaptığım iddiası var. Ancak girişin çok olmasının sebebi WhatsApp girişlerimin Bylock girişi olarak gösterilmesidir. Şahsıma ait WhatsApp sunucu girişleri alınarak ByLock sunucu girişi olarak aktarılmıştır." dedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 21:00
  1. 15 Temmuz 2016
  2. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. Jandarma Genel Komutanlığı
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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