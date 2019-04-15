Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya tanık beyanlarının dinlenmesiyle devam edildi.



Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve sanık avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin tanık olarak dinlediği Özdoğan K, başka bir ilde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını söyledi.

Sanıklardan Salim Baktaş'ı ortaokul yıllarında tanıdığını belirten Özdoğan K, "Sanık o yıllarda üniversite öğrencisiydi. Onu, kaldığı cemaat evinden tanıyorum. Kendisi bizim sorumlumuzdu. Biz bu eve ders çalışmak amacıyla gidiyorduk. Bize matematik dersi anlatıyordu. Benimle beraber gelen başka arkadaşlarım da vardı. Dört arkadaştık. Ankara Demetevler'deki Havacılar Sitesi'nde bulunan bir evdi. Kendisiyle lise 1'inci sınıfta yaz ayına kadar irtibatım oldu, daha sonra görmedim." diye konuştu.

Söz konusu evde fen lisesi sınavlarına hazırlandıklarını ancak kazanamayınca askeri okullara yönlendirildiklerini söyleyen Özdoğan K, Salim Baktaş ile gittikleri sınavı kazanıp deniz astsubayı olduğunu, Baktaş'ın kendisini askeri okulda başka birine devrettiğini anlattı.

Salim Baktaş ise ilk defa gördüğü tanığı kesinlikle tanımadığını öne sürdü. Baktaş, "Şahsın beyan ettiği şekilde herhangi bir yaşantım olmadı. Eğitim hayatım boyunca hiçbir zaman örgüte ait yerlerde bulunmadım." dedi.

Başka bir davanın sanığı olan Erol M'nin de tanıklığının ardından mahkeme heyeti, davaya müdahil olmak isteyenlerin dilekçelerini okudu.

Heyet, daha sonra yarın devam etmek üzere duruşmayı tamamladı.