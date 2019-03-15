Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Kastamonu Valiliğine ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Kastamonu Valiliğine ziyaret15 Mart 2019 Cuma 18:04
KASTAMONU (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.
Valilik ziyaretinde Orgeneral Çetin'e, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Vali Yardımcısı Ahmet Ertürk, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek eşlik etti.
Valilik girişinde "Şeref Defteri"ni imzalayan Çetin, Vali Karadeniz ile bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Karadeniz, Çetin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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