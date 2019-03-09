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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’den Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon’na ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki heyetle birlikte Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon’nu ziyaret etti.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:46
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’den Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon’na ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki heyetle birlikte Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon’nu ziyaret etti.


Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberinde Van Asayiş Kolordu Komutanı Hacı İlbaş, Van İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan ve Tayin Daire Başkanı İbrahim Koyuer ile birlikte Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan kahraman, “Bugün Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonumuzu ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin paşamıza, Van Asayiş Kolordu Komutanı Hacı İlbaş paşamıza, Van İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan paşama ve Tayin Daire Başkanı İbrahim Koyuer paşamıza teşekkür ediyorum Bu anlamlı ziyaret şahsım, güvenlik korucuları ve şehit aileleri için onur ve gurur duyacağımız ziyarettir. Çünkü devletimiz ile milletimiz arasında demir köprüler kuran değerli insanlar sayesinde Van’da her gün daha umutlu ve güvenli günlere uyanmaktayız. Bu anlamlı ziyaret için şahsım şehit aileleri, kahraman gazilerimiz ve kahraman güvenlik korucuları adına teşekkür ederim. Federasyon olarak Arif paşamıza bugüne kadar korucularımıza, şehit ve gazi ailelerimize verdiği desteklerden ötürü teşekkür plaketi verdik” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:46
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