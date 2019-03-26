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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ordu’da birlikleri denetledi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, birlikleri denetlemek üzere Ordu’ya geldi.

26 Mart 2019 Salı 15:45
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ordu’da birlikleri denetledi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, birlikleri denetlemek üzere Ordu’ya geldi.


Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklere denetlemede bulunmak üzere Ordu’ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ordu Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. Beraberinde, Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ve Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ile birlikte Ordu Valiliğine gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valilik binası önünde Vali Seddar Yavuz tarafından karşılandı.


Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i valilikte ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Vali Seddar Yavuz, "Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin Paşamız bugün ilimize geldiler ve Valiliğimizi ziyarette bulundular. Kendisine ziyaretleri vesilesiyle şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.


Vali Seddar Yavuz ile bir süre sohbette bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, “Komutanlığımıza bağlı birliklere denetlemede bulunmak amacıyla bugün Ordu ilimizdeyiz. Bu kapsamda Valimize de ziyarette bulunmak istedik. Kabulünden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:45
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