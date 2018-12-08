Jandarma Genel Komutanı Çetin'in acı günü
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in vefat eden annesi Fikriye Çetin, toprağa verildi- Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı08 Aralık 2018 Cumartesi 13:50
ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in vefat eden annesi Fikriye Çetin, Kalecik ilçesinde toprağa verildi.
Fikriye Çetin için Saray Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Fikriye Çetin'in cenazesi daha sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Soylu, Orgeneral Çetin ve ailesine taziyelerini iletti.
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