Jandarma Genel Komutanı Çetin’den Vali Nayir’e ziyaret
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’i makamında ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:10
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’i makamında ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sakarya’ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ahmet Hamdi Nayir’i makamında ziyaret etti. Valilik önünde Vali Ahmet Hamdi Nayir tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, Şeref Defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçti. Sakarya’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Orgeneral Çetin, teşkilatın Sakarya’da ki faaliyetlerine dair vali Nayir ile görüş alışverişinde bulundu.
Orgeneral Çetin’i Sakarya’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Nayir, komutanın nezdinde tüm teşkilat mensupları ve Mehmetçiklere görevlerinde üstün başarılar diledi.
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