Jandarma Genel Komutan Arif Çetin'in annesi toprağa verildi
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in vefat eden annesi Fikriye Çetin, Kalecik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.08 Aralık 2018 Cumartesi 14:07
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in vefat eden annesi Fikriye Çetin, Kalecik ilçesinde toprağa verildi.
Fikriye Çetin için Saray Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Bakan Soylu törende
Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Fikriye Çetin'in cenazesi daha sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Soylu, Orgeneral Çetin ve ailesine taziyelerini iletti.
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