Jandarma evlerinde yalnız yaşayan kadınları konuk etti Amasya İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, evlerinde yalnız yaşayan kadınları konuk etti.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, evlerinde yalnız yaşayan kadınları konuk etti. Askerlerin evlerinden alarak komutanlık binasına getirdikleri kadınları İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız’ın eşi Gülçin Yıldız ile kadın askerler karşıladı. Gülçin Yıldız, birlikte karşıladığı konuklarıyla yakından ilgilenip sohbet etti. Konuklar için Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Osman Cantürk Göl Gazinosunda düzenlenen yemek programına Vali Dr. Osman Varol’un eşi Funda Varol da katıldı. Jandarma Komutanı Yıldız da ağırlamaktan onur duydukları konuklarıyla fotoğraf çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.