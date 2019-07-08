Jandarma ekiplerini peşlerine taktılar

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Denizkent’te bir kişi kendisine ait yazlık evden ziynet eşyalarının çalındığına yönelik jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin inceleme yaptığı sırada 35 plakalı bir aracın ekipleri görerek kaçmaya başlaması hareketli saatlerin yaşanmasına sebep oldu.

Gönen-Denizkent Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat eden G.S. isimli şahıs, bir sitede bulunan yazlık evinden ziynet eşyalarının çalındığını bildirdi. Jandarma ekiplerinin evde ve çevresinde inceleme yaptığı esnada 35 plakalı şüpheli bir aracın kaçmaya başlaması üzerine ekipler aracı takibe aldı.

Mevcut durum üzerine yapılan takip sonucunda şüpheli 35 plakalı araç Biga Yeni Mahalle’de ormanlık alanda yolun bitmesi sonucu durduruldu. İçerisinde bulunan iki erkek şahıs ormanlık alana kaçarken, araç içerisinde bulunan M.N. isimli şahıs ise yakalandı.

Ormanlık alan içerisine kaçan şahısların A.N. ve K.N. isimli şahıslar olduğu tespit edilirken, yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. 35 plakalı araçta yapılan aramada 4 adet bayan kol saati, 2 adet erkek kol saati, 1adet çocuk kol saati, içerisinde A.K. isimli şahsa ait nüfus cüzdanı ve banka kredi kartı bulunan 1 adet erkek cüzdanı, 3 adet kadın cüzdanı, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak M.N., A.N. ve K.N. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.