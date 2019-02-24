Jandarma ekiplerinden yaralı tilkiye şefkat eli Devrek Jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan tilki veterinere teslim edildi.

Devrek Jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan tilki veterinere teslim edildi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Madencioğlu Köyü civarında devriye gezen İlçe Jandarma Timleri köy yolunda yaralı olarak buldukları tilkiyi tedavisi için araçları ile Devrek Belediyesi Veterinerliğine teslim ettiler. Tilkinin ilk tedavisi veteriner tarafından yapılırken, jandarma ekiplerinin bu örnek davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı

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