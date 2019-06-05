Jandarma ekiplerinden sürücülere şeker ve kolonyalı bayram tebriği Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde jandarma trafik ekipleri, uygulama esnasında durdurdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayıp, şeker ve kolonya ikram etti.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde jandarma trafik ekipleri, uygulama esnasında durdurdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayıp, şeker ve kolonya ikram etti.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şuhut-Karaadilli karayolunda Ramazan Bayramı nedeniyle trafik denetimi gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, uygulamada durdurdukları araçların sürücü ve yolcularının bayramını kutlayıp şeker ve kolonya ikram etti. Ayrıca ekipler, çocuklara sürücü seyahat karnesi verdi.

Öte yandan jandarma trafik ekipleri, sürücülere emniyet kemeri kullanılması ve hız yapmamaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.