Jandarma ekiplerinden fidan dikimi Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 400 adet çınar ağacı fidanı dikildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 400 adet çınar ağacı fidanı dikildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Jandarmamızın 180’inci kuruluş yıldönümü faaliyetleri çerçevesinde, Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Bulduk köyü yolunda, yolun bin 800 metre sağ ve solunda olmak üzere 400 adet çınar ağacı fidanı dikilmiştir. Emeği geçen personellerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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