Jandarma ekiplerinden alkol denetimi Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler alkollü içecek satışı yapan işletmeler üzerinde kaçak ve sahte alkol denetimi yaptı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler alkollü içecek satışı yapan işletmeler üzerinde kaçak ve sahte alkol denetimi yaptı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığından yapılan bilgilendirmede, denetiminTokat İl genelinde emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, alkollü içki kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunmasına yönelik olarak yapıldığı ifadelerine yer verildi. Kaçak/Sahte Alkol Operasyonu Uygulaması kapsamında alkollü içecek satan tekel bayii, büfe, bakkal ve umuma açık eğlence mekânları kontrol edildi. 198 işyerinin kontrol edildiği uygulamada çeşitli suçlardan aranan 2 şahsın yakalanarak adli işlemlerinin yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.