Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor: 8 Gözaltı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelede yaptığı çalışmalar sonucunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.28 Şubat 2019 Perşembe 13:40
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelede yaptığı çalışmalar sonucunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, jandarma bölgesinde yaptıkları denetimler kapsamında 2 farklı bölgede durumundan şüphelenilerek durdurulan M.Y.,Z.B.,E.Ö., A.Y., H.Ç., M.S., İ.A., İ.Ö., ve A.K., isimli 8 şahsın üst araması ve kimlik sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan üst aramalarında toplam 37 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen esrar maddelerine el konulularken konuyla alakalı olarak gözaltına alınan 8 kişi sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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