Jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirini 2 kilo esrarlayakaladı Elazığ’da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kiloesrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ’da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kiloesrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Jandarmanın yaptığı çalışmada Maden İlçesi Işıktepe Köyü Göl mevkiinde uyuşturucu madde ticareti yapan N.Ö. isimli şahıs tespit edildi. Düzenlenen operasyon da şüpheli gözaltına alındı,evinde yapılan aramada 2 kilogram kubar esrarele geçirildi.

Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere Jandarmayagötürüldü.

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