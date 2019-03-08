Jandarma ekipleri kadınları unutmadı

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yol kontrollerinde kadın sürücü ve yolculara çiçek verirken, şehit ailelerini de evlerinde ziyaret etti.

Şehit ailelerinin evini ziyaret eden jandarma ekipleri, şehit annelerinin elini öperek gül takdim ederek, günlerini kutladı. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, görev bölgelerinde güvenlik ve asayişin sağlanması için oluşturdukları yol kontrol noktalarında kadın sürücü ve yolcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak çiçek verdi. Uygulamalarda durdurulan araçlarda bulunan kadın yolcular, ilk başta şaşkınlık yaşarken, jandarma ekiplerinin çiçek takdim ederek günlerini kutlaması üzerine rahatladılar. Jandarma ekipleri yolculuk yapan vatandaşlara ayrıca jandarma teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle broşür dağıttı.