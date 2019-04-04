Jandarma ekipleri kaçak avcılara göz açtırmadı

Bursa il jandarma ekipleri balık av yasağı başlamasına rağmen kaçak olarak ağ atarak avlanan balıkçılara nefes aldırmıyor.

İznik ilçesi Boyalıca ve Çakırca mahallelerinde balık yasağına rağmen ağ atarak balık avlananları yaptığı denetimler sonucu tespit eden jandarma ekipleri, göle atılan ağları toplayarak ağda bulunan balıkları ise göle geri saldı. İlk olarak gece saatlerinde Boyalıca Mahallesi mevkiinden İznik Gölü’ne bin metre ağ atıldığını tespit ederek ağı gölden çekti. Ağda bulunan 250 kilogram balık göle geri salındı. Denetimlerini devam ettiren ekipler Çakırca mahallesi mevkiinden de İznik Gölü’ne 800 metre ağ atıldığını tespit etti. Buradaki ağı da gölden çıkartarak ağda bulunan 200 kilogram balık göle geri salındı. Ele geçirilen bin 800 metre ağ İznik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.