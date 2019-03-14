0553 313 94 23

Jandarma ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor

Adıyaman’da, bir iş yerinden buzdolabı motoru, ocak, bardak araç yıkama malzemesi gibi bir çok ürün çalan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

14 Mart 2019 Perşembe 13:24
Jandarma ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor

Adıyaman’da, bir iş yerinden buzdolabı motoru, ocak, bardak araç yıkama malzemesi gibi bir çok ürün çalan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı- Malatya Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine giren A.G. ve U.G., isimli 2 şahıs, 2 adet krom tezgah masa, 50 adet bakır bardak, 3 adet gözlü krom ocak, 40 adet plastik sandalye, 150 kilo hurda demir ve 3 adet raf çaldı. Bir süre sonra iş yerinde hırsızlık olduğunu fark eden iş yeri çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulunarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda A.G., ile U.G., yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen ve burada işlemleri tamamlanan her iki şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi.Şahıslardan A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken U.G., ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Bir başka olaysa Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesine bağlı Harmanlı Beldesinde yaşandı. Beldede bulunan bir bağ evi önünde 1 tın ağırlığındaki demir iskeleleri, demir boru, ve pencere korkuluklarını çalan M.D., ile A.D’nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin araştırmaları sonucunda çalınan malzemeler R.U., isimli hurdacının iş yerinde bulundu. Burada bulunan malzemelere el konularak bağ evi sahibine teslim edildi. Öte yandan malzemeleri çalan ve daha sonra hurdacıya satan M.D., ile A.D., yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar daha sonra sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk ve Suriyeli işadamları Gaziantep’te bir araya geldi
    1. Türk ve Suriyeli işadamları..
    2. Yabancı uyruklu öğrenciler ile ticaret..
    3. Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
    4. İran'da iki polisi öldüren üç kişi..
    5. FETÖ davasında ‘SCC’ kodlu polise 6..
    6. "İsrail'le normalleşmeye koşturanlar..
    7. İTO Başkanı Avdagiç: " İstihdam..
    8. Manisaspor'un içler acısı hali! Mum..
    9. B737 Max'a uygulanan ambargolar,..
    10. Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet..
    11. İstanbul’un En Büyük Millet..
    12. İDDMİB’in 2019 hedefi 10 milyar dolar
    13. Sağlık çalışanlarından 100. yıl..
    14. Dembele'den Barcelona'ya kötü haber
    15. Hrant Dink cinayeti davasında ara karar
    16. Beşiktaş'ta Loris Karius gelişmesi!..
    17. Antalya’da “Tarımsal Nüfus..
    18. İTO Başkanı Avdagiç: "(Kredilerin..
    19. Buğday ve arpa fiyatında çiftçiye müjde
    20. Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
    21. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    22. Feministler sosyal medyada da ezana..
    23. "Dört büyükler"in borcu 10 milyar..
    24. ANALİZ - Lübnan'da yeni kabine ve..
    25. Emniyet Müdürlüğü, mahallelerin suç..
    26. Konya'daki silahla yaralama
    27. Murat Aydın’dan Beykozspor’a tesis..
    28. Cumhur İttifakı’ndan Eğrikavak’ta..
    29. İTO Başkanı Avdagiç: "Reel sektörün..
    30. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!