Jandarma ekipleri hint keneviri ele geçirdi
Niğde’de jandarma ekipleri bir evin bahçesinde 33 kök kenevir ele geçirdi.01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:48
Niğde’de jandarma ekipleri bir evin bahçesinde 33 kök kenevir ele geçirdi.
Niğde il Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Merkeze bağlıAğcaşar Köyünden A.E’nin evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler eve yaptıkları operasyonda bahçede 33kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen kenevir bitkileri jandarma tarafından tek tek sökülüp yakılarak imha edildi. Olay ile ilgili ise A.E. gözaltına alındı.
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