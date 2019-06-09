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Jandarma ekipleri balık nöbetinde

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bayram tatili süresinde yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanmış balık ve ağ ele geçirildi.

09 Haziran 2019 Pazar 12:24
Jandarma ekipleri balık nöbetinde

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bayram tatili süresinde yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanmış balık ve ağ ele geçirildi.


15 Mayıs-15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağı döneminde şu ana kadar almış olduğu tedbirlerle kaçak avlanan şahıslara göz açtırmayan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük bayram tatili süresince de çalışmalarına aralıksız devam etti. Önleyici faaliyetler kapsamında dün gerçekleştirilen uygulamalarda, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Örene Köprüsü bölgesinde 2 şahıs ile birlikte serpme ağ ve 50 kilogram ölü inci kefali balığı ele geçirildi. Şahıslara 3 bin 300 TL idari para cezası uygulanırken, Çelebibağ Mahallesi bölgesinde ise 2 farklı olayda toplan 400 metre manyat tipi ağ ele geçirildi.


Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı’nca icra edilen faaliyetlerde ise Yalındüz Mahallesi bölgesinde dere içerisinde 100 metre misina tipi ağ ele geçirilirken yapılan yol kontrolünde de bir araçta 2 bin kilogram ölü inci kefali balığı ele geçirildi. Araç sürücüsüne toplam 3 bin 45 TL idari para cezası uygulandı.


Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Dereağzı Mahallesi bölgesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında ise kaçak olarak avlanan 2 kişi, 100 metre misina ağı, 47 kilogram ölü inci kefali balığı ve 1 kayık ile birlikte yakalandı. Şahıslara 3 bin 300 TL idari para cezası uygulanırken ele geçirilen balık ve ağlar ise ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:24
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