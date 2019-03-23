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Jandarma ekipleri 9 bin 211 paket kaçak sigara ele geçirdi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 9 bin 211 paket kaçak sigara ele geçirdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:01
Jandarma ekipleri 9 bin 211 paket kaçak sigara ele geçirdi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 9 bin 211 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Van İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahsın Saray ilçesi Bakışık Mahallesi, İran sınır hattında at sırtında yükler ile giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine yapılan müdahale sonucunda 3 bin 790 paket kaçak sigara ve 1 adet dürbün ele geçirildi.


Öte yandan Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde 2 bin 471 paket, Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde ise 2 bin 950 paket olmak üzere toplamda 9 bin 211 paket kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:01
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