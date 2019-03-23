Jandarma didik didik aradı, katil zanlısı komşu çıktı Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Şubat ayında ahıra giderken silahla vurularak öldürülen 64 yaşındaki Cevat Ünal’ın katil zanlısı M.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Şubat ayında ahıra giderken silahla vurularak öldürülen 64 yaşındaki Cevat Ünal’ın katil zanlısı M.İ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma, olayın gerçekleştiği andan itibaren köyün giriş çıkışlarını gören tüm kameraları inceledi, 100’e yakın kişinin tek tek ifadesini aldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, geçen Şubat ayında Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde 64 yaşındaki Cevat Ünal, hayvanların bulunduğu ahıra gitmek isterken silahlı saldırıda ağır yaralandı. Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünal’i vurduktan sonra olay yerinden kaçan katil zanlısının yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışma, inceleme ve araştırma neticesinde 1 ayda yaklaşık 100 kişinin ifadesini alıp, köyün giriş ve çıkışlarındaki kameraları inceleyen jandarma ekipleri katil zanlısı M.İ’yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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