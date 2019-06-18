0553 313 94 23

Jandarma dere yatağında mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde önceki gün ağır yağış nedeniyle Kavakgözü Mahallesi’nde bulunan dere yatağı taştı.

18 Haziran 2019 Salı 13:10
Jandarma dere yatağında mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde önceki gün ağır yağış nedeniyle Kavakgözü Mahallesi’nde bulunan dere yatağı taştı. Dere yatağında bulunan 5 ev zarar görürken, mahsur kalan 7 kişi jandarma görevlilerince kurtarıldı.


Başkentte iki haftadır günün belirli saatlerinde yağan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde önceki gün yağan sağanak yağmurda, Kavaközü Mahallesi’nde bulunan bir dere yatağı taştı. Taşkın sonucunda dere yatağı üzerinde bulunan 5 ev ve ahırları maddi hasar aldı. Olay sırasında jandarma güvenlik görevlilerine haber verildi. Taşkın yerine gelen jandarma görevlileri, dere yatağında yaptığı incelemede vatandaşlar tarafından yapılan ve geçiş için kullanılan köprünün yıkıldığını, derenin karşı tarafında da 2 aracın mahsur kaldığını tespit etti. Süratle çalışmalara başlayan jandarma ekipleri dere kenarında evi olan vatandaşları ve hayvanlarını alarak mahallenin yüksek noktalarına çıkarıp olası facianın da önüne geçmiş oldu. Dere kenarındaki evlerde mahsur kalan 7 vatandaş jandarmanın ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda, dere üzerine kurulan merdivenle kurtarıldı. Derenin tıkanan ve taşan kısımları ise belediye görevlilerince yapılan çalışma sonucunda açıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Talas Harman Mahallesinde Asfalt Çalışması
    1. Talas Harman Mahallesinde Asfalt..
    2. Bakan Akar'dan Shanahan'ın mektubuna..
    3. "İstanbul seçimlerini maniple etmek..
    4. İbrahim Başaran ile 1 yıl daha
    5. Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    6. Senex Kongresi’nde Genç..
    7. TFF-Kulüpler Birliği toplantısı başladı
    8. MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu)..
    9. Hatay’da ev yangını
    10. MSB: "(Akar'ın Shanahan'a cevabi..
    11. Afşin’de FETÖ’den 1 kişi gözaltına..
    12. Kilis’te Muhammed Mursi için gıyabi..
    13. Milli Savunma Bakanlığı: "ABD Savunma..
    14. Darbesever Batı, Mursi’nin vefatına..
    15. JAK timinden Ölüdeniz’de gerçeği..
    16. Bakan Varank’tan genç bilim insanına..
    17. Yumurtanın kolisi 4.5 liraya kadar..
    18. Eyyübiyeli gençler büyük başarı sağladı
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme..
    21. Vali Dağlı, “Trafikte patpat izin yok,..
    22. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    23. Yıldızeli’de sağanak yağış hayatı felç..
    24. Adana Şehir Hastanesi Korusu’ndan..
    25. Su Sporları Merkezi’nde kampa girdiler
    26. Beşiktaş'ta Quaresma'dan yönetime mesaj
    27. Konut satışında sert düşüş
    28. İstanbul Havalimanı’nda pasaporttan..
    29. BM'den İdlib'e insani yardım
    30. MHP’li Avşar dernek başkanlarıyla..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması