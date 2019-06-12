Jandarma çocuklarla Fidanları toprakla buluşturdu

Kilis’te, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180’inci yılı etkinlikleri çerçevesinde bin 180 ile fidan çocuklar ile jandarma personeli tarafından toprakla buluşturuldu.

Merkeze bağlı Küplüce köyünde bulunan Jandarma hatıra ormanında gerçekleştirenfidan dikimineİl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil,jandarma personeli ile öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Jandarmanın 180. Yıldönümü nedeniyle düzenledikleri etkinliklerden birininağaç dikim olduğunu ifade ederek, "Bugünbin 180 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm personele ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ile birlikte Süleyman Demirel Ortaokulu ve Afife Keçik İlkokulu öğrencilerinin katılımı ile bin 180fidanlar toprakla buluşturuldu.

Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.