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Jandarma çocukları terör ve uyuşturucudan uzak tutmak için gece gündüz çalışıyor

Jandarma Genel Komutanlığı, gençlerin ve çocukların uyuşturucu ile terörden uzak tutulması için Türkiye genelinde huzur uygulaması yaptı.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:49
Jandarma çocukları terör ve uyuşturucudan uzak tutmak için gece gündüz çalışıyor

Jandarma Genel Komutanlığı, gençlerin ve çocukların uyuşturucu ile terörden uzak tutulması için Türkiye genelinde huzur uygulaması yaptı. Bursa’da da yapılan uygulamaya çok sayıda ekip katılırken, 4 kişi gözaltına alınıp 20 araç ise trafikten men edildi.


Jandarma Genel Komutanlığı, gençlerin ve çocukların uyuşturucu ile terörden uzak tutulması için Türkiye genelinde huzur uygulamalarına devam ediyor. Sık sık uygulama yapan jandarma ekipleri; Türkiye’nin her yerinde şüpheli şahıs, araç ve mekan aramaları yaparak tedbir alıyor.


Türkiye genelinde yapılan huzur uygulaması Bursa’da da yürütüldü. 291 timin katıldığı uygulamada 26 internet salonu, 295 kahve, 1 iddia bayi, 22 alkollü mekan, 48 büfe, 152 park ve bahçe, 549 umuma açık yer, 105 okul ve çevresi ile 128 metruk bina denetlendi. Uygulamada ekipler 9 bin 341 kişinin UYAP sorgusunu yaparak, çeşitli suçlardan aranan 22 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ü gözaltına alınırken, kontrolü yapılan 3 bin 691 araçtan 56 tanesine farklı suçlardan toplam 29 bin 253 lira para cezası kesip 20 aracı da trafikten men etti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:49
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