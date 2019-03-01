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Jandarma bu kez köy çocukları için seferber oldu

Jandarma Teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı, köy çocukları için kitap bağışı kampanyası düzenlendi.

01 Mart 2019 Cuma 09:23
Jandarma bu kez köy çocukları için seferber oldu

Jandarma Teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı, köy çocukları için kitap bağışı kampanyası düzenlendi.


Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun bütün kesimlerinin takdirini toplayan İl Jandarma Komutanlığı, bu kez kırsalda yaşayan çocuklar için seferber oldu. Çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve toplumda kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen kitap bağışı kampanyasına İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma personelinin yanı sıra aileleri de yoğun ilgi gösterdi.


Jandarma Astsubay Üstçavuş Yeliz Esikurt ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emel Tahan tarafından ilk etapta toplanan 375 kitap İl Halk Kütüphanesine teslim edildi. Kampanya kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 bin kitap bağışında bulunulacak. Bağışlanan kitaplar İl Kültür Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gezi Kütüphane aracılığıyla köy çocuklarının hizmetine sunulacak.


Jandarma Teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında çocukların eğitimine katkıda bulunmak amacıyla kitap İl Jandarma Komutanlığı olarak kitap bağışı kampanyası düzenlediklerini belirten Jandarma Astsubay Üstçavuş Yeliz Esikurt, “Çocuklarımızın eğitimine ve onların okuma alışkanlıklarına bir katkımız olursa bundan çok mutlu oluruz” dedi.


İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ramazan Yörük de 25 Mart’ta Kütüphaneler Haftası’nın başlayacağını belirterek, hafta nedeniyle okuma sevgisini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı.


Jandarma Teşkilatına bu örnek davranışından dolayı teşekkür eden Yörük, Kütüphaneler Haftası’nda jandarma ile birlikte okuma etkinliği ve kitap dağıtımı yapacaklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:23
  1. kitap
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