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Jandarma Bölge Komutanı Koç’tan Başkan Beyoğlu’na ziyaret

Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret ederek tebrik etti.

18 Haziran 2019 Salı 16:50
Jandarma Bölge Komutanı Koç’tan Başkan Beyoğlu’na ziyaret

Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret ederek tebrik etti.


Başkan Beyoğlu’nun makamında gerçekleşen ziyaret samimi bir ortamda geçti. Tümgeneral Koç Başkan Beyoğlu’na hayırlı olsun temennisinde bulunurken, Başkan Beyoğlu da ziyaret nedeniyle Jandarma Bölge Komutanı Koç’a teşekkür etti.


Başkan Beyoğlu ve Jandarma Bölge Komutanı Koç daha sonra çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:50
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