Jandarma, bayram dönüşüne geçenleri dikkatli olmaları için uyardı Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından Ramazan Bayramı sonrası memleketlerine dönen vatandaşları yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından Ramazan Bayramı sonrası memleketlerine dönen vatandaşları yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adıyaman İl jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’un da katıldığı uyarı uygulamasında Adıyaman-Malatya Karayolu üzerinden geçen bütün araçlar tek tek durduruldu.Kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerine ve yolcularına Albay Ercan Atasoy ve trafik timleri tarafından yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Vatandaşların geçmiş Ramazan Bayramını da kutlayan Albay Ercan Atasoy, sürücülere ve yolculara emniyet kemerinin öneminden bahsederek, aşırı hızdan ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.