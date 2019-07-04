Jandarma bahçeye ekili 35 kök kenevir ele geçirdi Eskişehir Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan aramalarda 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan aramalarda 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Odunpazarı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, alınan ihbar üzerine Kireç Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın evinde arama yapıldı. Ekiplerin, gerçekleştirdiği aramalarda şahsın bahçesinde ekili vaziyette yaklaşık 1 ila 2 metre uzunluklarında 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Öte yandan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayda 1 şüpheli de yakalandı.

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