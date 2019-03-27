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Jandarma bağışladığı kitaplarla yüreklere dokundu

Jandarma Teşkilatının 180.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:04
Jandarma bağışladığı kitaplarla yüreklere dokundu

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı yaptığı kitap bağışıyla köy çocuklarının yüreklerine dokundu.


İl Jandarma Komutanlığınca çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve toplumda kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz aylarda kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Mehmetçiğin düzenlediği kampanyaya İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma personelinin yanı sıra aileleri de yoğun ilgi gösterdi.


Kampanya kapsamında ilk etapta toplanan 400 kitap, İl Kültür Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gezici Kütüphane’ye bağışlanarak köy çocuklarının hizmetine sunuldu.


Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle örnek olan İl Jandarma Komutanlığı ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesindeki Şehit Mahsuni Türkmen Ortakolunda kitap günü düzenledi.



Köy çocukları ilk kez gezici kütüphane ile tanıştı


Etkinlik kapsamında köy çocukları ilk kez Gezici Kütüphaneyle tanışma fırsatı buldu. Kütüphaneyi gezen çocuklara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri tarafından kütüphane hakkında bilgiler verildi. Jandarma ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü sayesinde kırsalda kitap sıkıntısı çeken öğrencilerinin okuyamadıkları kitaplara ulaşabilmenin sevinciyle yaşadıkları mutluluk yüzlerine yansıdı. Ziyaret sonrası İl Jandarma Komutanı Albay. Abdurrahman Başbuğ, çocuklara kitap hediye ederek, çocuklardan bol bol kitap okumalarını istedi. Albay Başbuğ’a, yakın ilgi gösteren çocuklar hediye edilen kitaplar nedeniyle teşekkür etti.


Okul öğrencilerinden Ela Erdoğan, ilk defa kütüphaneye geldiğini belirterek, “Hayatımda hiç bu kadar kitap görmemiştim” dedi. Kübra Civan adlı öğrenci ise ilk kez kütüphaneye gittiğini belirterek, kitapları ve kitap okumayı çok sevdiğini ifade etti.



Jandarmadan miniklere kitap hediyesi


Programda öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan çocuk dergisi hediye edildi. Jandarma ekipleri, çocuklarına kitap okumanın önemini anlatırken en güzel aktivitelerin başında kitap okumanın geldiğine dikkat çektiler. Jandarmaya sohbet imkanı bulan öğrenciler hem birlikte ders işledi hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Jandarma’ya yakın ilgi gösteren çocuklar bazı personele kendi yaptıkları oyuncaklardan hediye ettiler.


İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ramazan Yörük, 55. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte işbirliği içerisinde çocuklara kitap dağıtmak amacıyla Ortaköy’e geldiklerini belirterek, "Yeni nesiller kitap okuyarak yararlı insanlar olacaklar. Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Projenin iki kurumun yaptığı işbirliğinin meyvesi olduğunu dile getiren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlilerin Sümeyra Şengül ise "Sesimizi merkez değil ilçeler ve köylere taşımaya çalışıyoruz. Görevimiz kitap dağıtmakla bitmiyor. Bu kitapları sevdirmek, okutmak ve öğrenciler arasında kitap alışverişini sağlamak bizim amacımız. İnşallah bütün köylerimizi gezerek çocuklara kitap sevgisini aşılayarak, iyi birer birey olmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:04
  1. kitap
  2. kültür
  3. fotoğraf

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