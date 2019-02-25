Jandarma astsubay alımı 2019 başvuru yap İçişleri bakanlığı personel alımı 2019

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımlarının ne zaman yapılacağını merak edenler için Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı başvuruları başladı. Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı başvurusu nasıl nereden yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı için başvuru şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay olma yaşı kaç? İşte Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı son dakika haberleri.

Jandarma uzman erbaş alımı 2019 başvuru formu. İçişleri Bakanlığı personel alımlarına ilişkin alım ilanını yayınlamaya devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla sözleşmeli astsubay alımı yapılacağının duyurulmasının ardından başvurular gece yarısından itibaren alınmaya başladı. Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı için başvuru şartları ve detaylarda belirlendi. Peki Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için başvurular sadecehttps://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresi üzerinden alınacak. Adaylar bu sayfa üzerinde yer alan link üzerinden e-devlet'e bağlanarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay başvuru şartları

a. Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular, 25 şubat 2019 günü başlayıp, 13 Mart 2019 günü saat 23:59’da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne eDevlet kapısı üzerinden e-devlet Gifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

Adaylardan aranacak nitelikler?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya kayıt tarihi olarak belirlenen 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

c. Jandarma Genel Komutanlığı için Lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular),

ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1/2 müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular),

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan “2019 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2019 Yılı S.G.K.lığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiş olanbaşvuru şartlarını taşımak.

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay başvuruları nasıl yapılacak?

a. Ön başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 25 Şubat - 13 Mart 2019 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.

b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

c. Başvuru kılavuzları okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.