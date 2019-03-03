0553 313 94 23

Jandarma aranan şahıslar için uygulama yaptı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mart ayının ilk günü aranan şahıslara yönelik olarak ’Huzur Güven Uygulaması’ yaptı.

03 Mart 2019 Pazar 13:00
Jandarma aranan şahıslar için uygulama yaptı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mart ayının ilk günü aranan şahıslara yönelik olarak ’Huzur Güven Uygulaması’ yaptı. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan araması ve yakalaması bulunan çok sayıda şahıs yakalandı.


Mart ayının ilk günüde Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Huzur Güven Uygulaması yaptı. Düzce’nin jandarma kontrolünde olan bölgelerinde sabahın ilk saatlerinde aranan şahısları yakalamak üzere çalışmalara başlayan ekipler 06.30 - 15.00 saatleri arasında yol kontrolleri ile aranan şahısların bulunabilecekleri muhtemel adreslere operasyon yaptılar. Huzur Güven Uygulamasına Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 44 unsur ile 170 jandarma personeli katıldı. Yapılan uygulamalar çerçevesinde toplam 917 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller sonucu çeşitli suçlardan aranması bulunan 12 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 1 kişi hakkında adli-idari işlem yapılarak 153 TL para cezası uygulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 13:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ankara tam bağımsızlıktır. HDP ile ittifak kurup, PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir."
    1. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ankara tam..
    2. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    3. Kayserispor Mensah’ı kaybetti
    4. Kayserispor Chery’e jest yaptı
    5. Uluslararası Sürdürülebilir Barış ve..
    6. AK Parti'den anket açıklaması!
    7. Bayburt'ta yolcu otobüsü faciası! Çok..
    8. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    9. Kadınlara özel hediye
    10. Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı
    11. Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 -..
    12. Bozüyük’te geleneksel sabah namazı..
    13. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    14. Sit alanında kaçak kazı yapan..
    15. Bakanlık rakamları açıkladı! Araç..
    16. Elazığ’da ev yangını
    17. İhbarı alan Sahil Güvenlik 44 kişiyi..
    18. Karalar: "Bütün Türkiye Adana gibi..
    19. Kadın futbolcular vefat eden kadın..
    20. Hafif ticari araç D-100'de otobüs..
    21. Antalya'da 82 kilo 250 gram esrar ele..
    22. Taksiden 14 mülteci çıktı
    23. Rekabet ettiği kuzenlerini pompalı ile..
    24. Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden..
    25. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    26. Rayların üstünde müzik dinlerken..
    27. Yüksek ses ve uzun telefon konuşmaları..
    28. Başkan Bakıcı’dan Yeşilay Haftası..
    29. Aydın’da kaza: 2’si ağır, 4 yaralı
    30. Müzik dinlerken trenin geldiğini..
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var