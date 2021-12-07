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Biyografi Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç kimdir? Albay Halil Murat Bilgiç hastalığı neydi?
Biyografi

Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç kimdir? Albay Halil Murat Bilgiç hastalığı neydi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da tedavi gören Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç'in vefat ettiğini açıkladı. Peki Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç kimdir? Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç nereli? Albay Halil Murat Bilgiç hastalığı neydi, neden vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-12-07 11:20:00 - 2021-12-07 11:22:27
Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç kimdir? Albay Halil Murat Bilgiç hastalığı neydi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Albay  Halil Murat Bilgiç'in Aksaray'da görev yaparken, yakalandığı kansere yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu," Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kahraman  Jandarma'mız Halil Murat Bilgiç'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Albay Halil Murat Bilgiç

Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç kimdir?

Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, 3 Nisan 1973 tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğdu. Teğmen rütbesiyle 1994 yılında Kara Harp Okulundan mezun olan Halil Murat Bilgiç 1995-1997 yılları arasında Van 3’üncü J.Snr.Tb.11’ inci Bl. Koru J.Snr.Tk.K., 1997-1998 yılları arasında Tekirdağ Malkara İlçe J.K., 1998-2000 yılları arasında Tekirdağ Merkez İlçe J.K., 2000-2002 yılları arasında Afyonkarahisar 3’ üncü J.Er Eğt.Tb.K.lığı 11’inci J.Eğt. Bl.K., 2002-2004 yılları arasında Şırnak 23’üncü J.Snr.Tüm.K.lığı Kh.Bl.K., 2004-2010 yılları arasında Kayseri İl J.K.lığı Hrk.Eğt.Ş.Md., 2010-2012 yılları arasında Erzurum İl J.K.lığı Asyş.Ş.Md., 2012-2015 yılları arasında Beytepe J.Okll.K.lığı Kurslar K. lığı Eğt.ve Öğr.Ş.Md., 2015-2017 yılları arasında Beytepe J. ve Shl.Güv.Akd.Bşk.lığı Eğt.Mrk.K.lığı Eğt.ve Öğr.Ş. Md., 2017-2018 yılları arasında İçişleri Bakanlığı GAMER Koor.Sb.,2018-2020 yılları arası Bayburt İl Jandarma Komutanlığı görevlerini yürüttü.

Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç Cumhurbaşkanlığının  27 Temmuz 2020 tarih ve 2020/377 sayılı kararnamesi ile Aksaray İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Yüksek Lisansını Konya Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde tamamlayan Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Mine Bilgiç ile evli olup, bir çocuk babasıdır. Almanca bilmektedir.  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre 7 Aralık 2021 Salı günü kanser nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

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