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İzinsiz kazı yapan definecilere jandarma baskını

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bulunan tarihi Pedromita Kilisesi'nde izinsiz kazı yapan defineciler, jandarma ekiplerinin baskınıyla suçüstü yakalandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:43
İzinsiz kazı yapan definecilere jandarma baskını

Pedromita Kilisesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan Vakfıkebir İlçe JandarmaKomutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları operasyonla kazı yapan 5 defineciyi suç aletleri ile birlikte kazı yaparken suçüstü yakaladı.

İzinsiz kazı yaptıkları belirlenen A.K.(38), O.K.(26), H.M.(37), O.K.(20) ve E.K.(22) isimli şahıslar yapılan operasyonda suç aletleri ile birlikte yakalanarak savcılığa sevk edildi. Yakalanan şahıslarla birlikte olay mahallinde 1 adet Digital M.E.T.A-106 Metal ve Boşluk arama Dedektörü ile çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 14:43
  1. Pedromita Kilisesi
  2. defineciler

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