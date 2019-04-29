0553 313 94 23

Jandarma 40 göçmeni organizatörlerin elinden kurtardı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 40 göçmen, organizatörlerin elinden kurtarıldı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 14:29
Jandarma 40 göçmeni organizatörlerin elinden kurtardı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 40 göçmen, organizatörlerin elinden kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve asayiş timlerince, Söke - Didim karayolunda göçmen kaçakçılığı yapılacağı duyumu alınması üzerine güzergahta gerekli önlemler alındı. Yol kontrol devriyesi tarafından A.K. yönetimindeki şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan E.C. ve A.K. isimli şüphelilerin göçmen kaçakçılığına organizatörlük yaptıkları tespit edildi. Araç içinde buluna 13 Irak,14 Filistin ve 13 Suriye uyruklu olmak üzere 40 göçmen organizatörlerin elinden kurtarıldı.


Göçmen kaçakçılığına organizatörlük yapan iki şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Kurtarılan göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 14:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bahar renkli" Tortum Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor
    1. "Bahar renkli" Tortum Şelalesi..
    2. Vali Çakacak trafik denetiminde
    3. Mandela'nın torunundan Filistinlilere..
    4. Chia tohumu nedir? Nasıl kullanılır?
    5. Türkiye'den bir ilk daha! Yola çıktı
    6. Kaza yapıp kaçtı, yakalandığında 1.81..
    7. Şişecam'a BORON 2019'da yoğun ilgi
    8. İstinaf'tan eski futbolcu Karan'a..
    9. 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Final..
    10. Sirkeci’de broşür dağıtma bahanesiyle..
    11. Burhaniye’de sigara bıraktırma..
    12. "Filistin'i devlet olarak tanıdığımız..
    13. AK Partili aday, kazanan CHP’li..
    14. Toz taşınımı ve polenler Spil’i etkisi..
    15. 13 yaşındaki çocuğun organları 5..
    16. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    17. Başkan Yılmaz, belediye atölyelerinde..
    18. Dev adamlardan Fadıloğlu’na teşekkür..
    19. Gazze'de Filistinli tutuklular için..
    20. Tarihçi yazar Şevki Karabekiroğlu:..
    21. Hem olaylara koşuyor hem de ailelerin..
    22. Future Lab, geleceğin teknolojilerini..
    23. Kocadere şehitleri anıldı
    24. MediaMarkt'tan Anneler Günü'ne özel..
    25. Marmara Denizindeki turunculuk büyük..
    26. Antalya’da Karadeniz esintisi
    27. Başkent’te DEAŞ operasyonu
    28. 1 Mayıs tertip komitesinden miting..
    29. Celil Hekimoğlu’na coşkulu karşılama
    30. Gemlik’te "önce yaya"
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret