Jandarma 40 göçmeni organizatörlerin elinden kurtardı AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 40 göçmen, organizatörlerin elinden kurtarıldı.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 40 göçmen, organizatörlerin elinden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve asayiş timlerince, Söke - Didim karayolunda göçmen kaçakçılığı yapılacağı duyumu alınması üzerine güzergahta gerekli önlemler alındı. Yol kontrol devriyesi tarafından A.K. yönetimindeki şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan E.C. ve A.K. isimli şüphelilerin göçmen kaçakçılığına organizatörlük yaptıkları tespit edildi. Araç içinde buluna 13 Irak,14 Filistin ve 13 Suriye uyruklu olmak üzere 40 göçmen organizatörlerin elinden kurtarıldı.

Göçmen kaçakçılığına organizatörlük yapan iki şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Kurtarılan göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

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