Jandarma 180’nci yaşını kutlayacak Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde Jandarma Komutanlığı teşkilatlarının 180’nci yıl dönümü nedeniyle kan bağışı ve ilik nakli için bağışta bulunacak.

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde Jandarma Komutanlığı teşkilatlarının 180’nci yıl dönümü nedeniyle kan bağışı ve ilik nakli için bağışta bulunacak.

1839’dan bu yana milletine aşkla hizmet eden Jandarma teşkilatının 180’nci yıl dönümü sebebiyle 14 Haziran günü saat 11.30’da Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Atatürk heykeli önünde ilik nakli ve kan bağışı faaliyeti icra edecek. Yurt, Ulus ve Cumhuriyete Aşk ve Sadakatle bağlı Tevazu, Fedakarlık ve Feragat örneği kanun ordusu Jandarma 180 yaşını kutlayacak.

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