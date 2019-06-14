Jandarma 180. yaşını kutladı

Jandarma Teşkilatının 180’inci kuruluş yıl dönümü münasebeti ile 19 Mayıs İlçe Kaymakamlığı tarafından jandarma personeline kahvaltı verildi.

19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen kahvaltı’da Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsmail Öztürk, kahvaltı öncesi Jandarma Teşkilatının 180’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak’a çiçek takdim etti. Öztürk, “Kurulduğu günden bu yana ülkemizin ve toplumumuzun huzur ve güvenliğini sağlamada büyük bir fedakarlık ve özveriyle, zaman mefhumu gözetmeksizin görevini yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 180’inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yurdumuzda yürütülen güvenlik hizmetlerinin çok önemli bir parçası olan Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ile huzur ve asayişin sağlanmasında, önleyici tedbirler alarak suç ve suçlu ile mücadelede yürüttüğü takdiri hak eden operasyonları ile çok önemli görev ve sorumlulukları yerine getirerek, yüce milletimizin sevgisini ve güvenini kazanmıştır. Kahraman Jandarma Teşkilatımızın, bundan sonrada üstlendiği bu zorlu görevleri başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Vatan sevgisi ve üstün vazife bilinciyle görevini yerine getiren Jandarma Teşkilatımız vesilesi ile halkımız devletimizin yüce adaletini, yardımseverliğini ve güler yüzünü görmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatımızın 180’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatan uğruna hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmet gazilerimizi minnetşükranla anıyor, görevi başındaki tüm teşkilat mensuplarımıza sağlık, huzur ve başarı dilekleriyle kutlanmıştır” dedi.