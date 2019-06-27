Jandarma 143 litre sahte alkol ele geçirdi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde sahte alkol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında ekipler 143 litre sahte alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 75 ekip ve 310 personel Balıkesir il ve ilçelerinde 555 tekel bayi, büfe, bakkal isimler altında faaliyet gösteren işyerlerinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında jandarma ekipleri 143 litre sahte içki ele geçirirken, 1 işyerine 2 bin 595 TL idari para cezası verildi, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 6 işyeri hakkında işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri uygulamada biri kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 45 kişiyi yakalayarak, haklarında adli ve idari işlem yaptı.