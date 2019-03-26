Jandarma 110 yaşındaki Sıdıka Katı’yı unutmadı Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli Yaşlılar haftası nedeniyle 110 yaşındaki Sıdıka Katı’yı ziyaret etti.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli Yaşlılar haftası nedeniyle 110 yaşındaki Sıdıka Katı’yı ziyaret etti.

Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Kilis’in Musabeyli ilçesi Hüseyinoğlu köyünde ikamet etmekte olan 1909 doğumlu 110 yaşındaki Sıdıka Katı’ ya Kilis İl Jandarma Komutanlığı personelince evinde ziyarette bulunuldu.

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