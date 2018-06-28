Jana Jabbour: Erdoğan, Batı'ya kafa tuttuğu için istenmiyor

“Türkiye: Farklı bir diplomasinin ortaya çıkışı” adlı kitabın yazarı Jabbour, “Erdoğan ezici bir zafer kazandı. Erdoğan halkı tarafından sevilen, popüler bir lider olmayı başardı” ifadesini kullandı.

Avrupa’nın birçok ülkesinde ve birçok liderde yoğun bir şekilde Türk karşıtlığını olduğunu kaydeden Jabbour, şunları kaydetti:

“Avrupalılar Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini istemediler çünkü Erdoğan egemen ve büyük güçlere kafa tutan bir lider. Erdoğan, kararlar alırken bazıları gibi birilerine mahkûm değil. Batı ve Avrupa, Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı seçildiği gerçeğini kabul etmek, terörle mücadele ve sığınmacı konularında onunla iş birliği yapmak zorunda. Onlar Erdoğan’ın tekrar seçilmesinde memnun değil ancak onunla çalışmak zorundalar.” Seçimlerde Batı medyasının ve özellikle Fransız basınının Erdoğan’a karşı kampanya yürüttüğünü vurgulayan Jabbour, ancak Fransız basının Erdoğan’a karşı yürüttüğü kampanyanın ters etki yaptığını kaydetti. Jabbour, Erdoğan’ın hedefinin daha önce olduğu gibi ülkesinin özellikle Batılı ülkeler tarafından eşit şartlarda bir müttefik olarak kabul edilmesi olacağını ve bunun gerçekleşmemesi durumunda Türkiye’nin Rusya ve İran ile taktiksel olarak yakınlaşabileceğini ifade etti.