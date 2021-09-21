Jan-Moritz Lichte kimdir? Jan-Moritz Lichte nereli kaç yaşında? Jan-Moritz Lichte hangi takımları çalıştırıd?

Stefan Kuntz'un yardımcılarının kimler olacak? TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, Stefan Kuntz’un ekiminin kim olacğına ilişkin şunları söyeldi: “Hocamızın kendi tercih ettiği 2 tane yardımcısı olacak. Diğer konularda çalışmamız var. Kendi tercihlerini yapacaktır. Biz de uygunluğu görürsek yardımcı olacağız. Bunun çalışmaları içindeyiz, yarın karar vereceğiz. Tam kadroyuda yakında açıklayacağız.”

Jan-Moritz Lichte kimdir?

Jan-Moritz Lichte 12 Ocak 1980 tarihinde Kassel Almaya’da doğdu. Jan-Moritz Lichte KSV Baunatal'da oynadı . 2017-2020 yılları arasında Mainz 05'te müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Lichte, kariyerine KSV Baunatal'ın genç takımlarında 1998'de ilk takımlarına transfer olmadan başladı. Orta saha oyuncusu, dokuz sezon boyunca Oberliga Hessen'in beşinci kademesinde 258 kez forma giydi. 2007-08 sezonunda, Lichte SC Paderborn'un yedek tarafında oynadı.

Jan-Moritz Lichte hangi takımı çalıştırdı?

Lichte, koçluk kursunu 2009 yılında kursun en iyisi olarak geçti. Diğerlerinin yanı sıra Sascha Lewandowski ile birlikte Hennes-Weisweiler-Academy'de kursa gitmişti. Lichte, 2012'den 2014'e kadar Bundesliga tarafında Bayer Leverkusen'de teknik direktör yardımcısıydı. 2014-15 sezonu için Hannover 96'ya müdür yardımcısı olarak geçti ve sonraki sezon kulüpteki genç takımlardan sorumluydu.

2017-18 sezonundan itibaren Lichte, Mainz 05'in teknik direktör yardımcısıydı . 2019-20 Bundesliga'nın yedinci maç gününde, önceki maçlarında teknik direktör Sandro Schwarz'a gösterilen kırmızı kart nedeniyle SC Paderborn'a karşı tarafı yönetmekten sorumluydu. Teknik direktör Achim Beierlorzer ile şirketten ayrıldıktan sonra Eylül 2020'de geçici olarak kulübün baş antrenörü oldu. 28 Aralık 2020'de görevden alındı. Son maçı 23 Aralık 2020'de VfL Bochum'a karşı bir DFB-Pokal maçıydı Mainz'in bir çatışmada kaybettiği yer. Bir galibiyet, dört beraberlik ve yedi mağlubiyet rekoru kırdı.