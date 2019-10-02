Jamie Vardy, Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Jamie Vardy, geçtiğimiz sezon, art arda 11 lig maçında gol atan ilk oyuncu olarak kendi rekorunu kırdı. Ne yazık ki o zamandan beri Leicester bu inanılmaz başarıyı tekrarlayamadı. Ancak Vardy’nin bireysel kariyeri için bu söylenemez.

183 maçta 85 gol

Jamie Vardy, bu sezon şu ana kadar çıktığı 7 maçta 5 gol attı. Jamie Vardy ulaştığı gol sayısı ile .

Manchester United’ın eski oyuncusu Ronaldo, 196 maçta 84 kez ağları havalandırırken, Vardy sadece 183 karşılaşmada 85 gole imza atmayı başardı. Ronaldo, forma giydiği maçlarda çoğunlukla kanatta oynadı.

Spor yorumcuları Vardy'nin tüm zamanların en iyi oyuncularından Ronaldo’yu geride bırakmasının büyük başarı olduğu ifade ediyor.