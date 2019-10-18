James Jeffrey'den YPG'yi koruma itirafı: "Ateşkesin daha iyi olacağını düşündük"

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşmaya ilişkin ilginç açılamalar yaptı.

"YPG kalmak istiyor"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte Ankara'ya gelen heyette yer alan Jeffrey, kendisiyle seyahat eden gazetecilere yaptığı açıklamada, "YPG'nin şu anda kontrol ettiği bölgede kalmak istediğine dair kuşku yok. Ancak bu bölgeleri elinde tutmasını sağlayacak askeri yeteneklere sahip olmadığı ve bundan sonrayı da bu kaotik durum üzerinde bir şekilde kontrol sağlamak adına ateşkes ilan edilmesinin çok daha iyi olacağı değerlendirmesini yaptık" dedi.

Jeffrey, ABD ile Türkiye'nin vardığı anlaşma uyarınca oluşturulacak olan güvenli bölgenin Türkiye'nin halihazırda askeri olarak operasyon yürüttüğü alandan güneye doğru 30 kilometrelik bir alanı kapsadığını belirtti.

"Türkler Ruslarla görüşmeli"

Jeffrey, "Kuzeydoğudaki diğer bölgeler ve Menbic'te Fırat Nehri'nin batısına doğru olan kısım için artık Türklerin Ruslar ve Suriyelilerle görüşmeler yürütmesi gerekiyor" dedi.

Kürtlerin bölgeyi kontrol edecek askeri gücü olmadığından ateşkesin daha iyi olacağını düşündük.