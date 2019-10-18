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James Jeffrey'den YPG'yi koruma itirafı: "Ateşkesin daha iyi olacağını düşündük"

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD ile Türkiye arasında 'güvenli bölge' konusunda varılan anlaşmaya ilişkin "Kürtlerin bölgeyi kontrol edecek askeri gücü olmadığından ateşkesin daha iyi olacağını düşündük" ifadelerini kullandı.

18 Ekim 2019 Cuma 10:02
James Jeffrey'den YPG'yi koruma itirafı: "Ateşkesin daha iyi olacağını düşündük"

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşmaya ilişkin ilginç açılamalar yaptı.

"YPG kalmak istiyor"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte Ankara'ya gelen heyette yer alan Jeffrey, kendisiyle seyahat eden gazetecilere yaptığı açıklamada, "YPG'nin şu anda kontrol ettiği bölgede kalmak istediğine dair kuşku yok. Ancak bu bölgeleri elinde tutmasını sağlayacak askeri yeteneklere sahip olmadığı ve bundan sonrayı da bu kaotik durum üzerinde bir şekilde kontrol sağlamak adına ateşkes ilan edilmesinin çok daha iyi olacağı değerlendirmesini yaptık" dedi.

Jeffrey, ABD ile Türkiye'nin vardığı anlaşma uyarınca oluşturulacak olan güvenli bölgenin Türkiye'nin halihazırda askeri olarak operasyon yürüttüğü alandan güneye doğru 30 kilometrelik bir alanı kapsadığını belirtti.

"Türkler Ruslarla görüşmeli"

Jeffrey, "Kuzeydoğudaki diğer bölgeler ve Menbic'te Fırat Nehri'nin batısına doğru olan kısım için artık Türklerin Ruslar ve Suriyelilerle görüşmeler yürütmesi gerekiyor" dedi.

Kürtlerin bölgeyi kontrol edecek askeri gücü olmadığından ateşkesin daha iyi olacağını düşündük.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:02
  1. Ankara
  2. James Jeffrey
  3. ABD
  4. Türkiye
  5. güvenli bölge
  6. YPG

YORUM YAZ

  • fberfber8 dk önce
    kürtlerle savaşmadığımızı teröristlerle mücadele ettiğimizi dünyaya çok iyi anlatmamız lazım.
  • ihsanihsan12 dk önce
    hala kürt diyor keriz.
  • MardinliMardinli13 dk önce
    Bu kafir doğru söylemiş eğer durum tersine olsaydı kesinlikle ankaraya koşmazlardı.Ama baktılar onların köpekleri yok olacaklar hemen haraketi durdular.Ben bir vatandaş olarak diyorum bu kafir amarikaya inanmamalari lazım.Hareketin durdurulması türkiye aleyhinedir hayırlısı Allahtan diliyorum
  • Tamam coni Tamam coni 21 dk önce
    Şimdi Sssssefeol git.
  • AhmetAhmet23 dk önce
    Yanii şunu demek istiyor biz bu kadar silahı verdik yinede başarılı olamadı pkk onları turk ordusunun elinden kurtaramadı k demekki daracık silah verip Türklere karşı kullanmamız gerekiyor kısaca söylemek istediği bu bunlara hiçbir şekilde guvenmmemeliyiz inanin hala vazgeçmiş değiller sadece şimdilik pkk ya nefes aldırma çalışıyorlar hepsi bu
  • ahmetahmet28 dk önce
    40.000 TIR 2.israili kurmaya yetmez,,,TURKIYEYI HESABA KATMADAM KENDI MENFAATINCE VE AKLINCA OYUN KURANIN OYUNUNU BOZARIZ

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