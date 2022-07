James Caan kimdir? James Caan kaç yaşında? Nereli? Hangi filmlerde oynadı?

James Edmund Caan 26 Mart 1940 yılında dünyaya geldi. ABD'li sinema oyuncusu dört Altın Küre, bir Emmy ve bir Oscar da dahil olmak üzere birçok ödüle aday gösterilen Amerikalı bir aktördü. Caan, 1978'de Hollywood Walk of Fame'de bir sinema yıldızı ile ödüllendirildi. Howard Hawks'ın El Dorado (1966), Robert Altman'ın Countdown (1967) ve Francis Ford Coppola'nın The Rain People (1969) filmlerindeki ilk rollerinden sonra, The Godfather'daki (1972) Sonny Corleone rolüyle öne çıktı. Bu rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre'ye aday gösterildi.

Caan, Brian'ın Şarkısı (1971), Cinderella Liberty (1973), The Gambler (1974), Rollerball (1975), A Bridge Too Far (1977) ve Alan J. Pakula'nın Comes a Horseman (1978), Hırsız (1981), Gardens of Stone (1987), Ölüm Kitabı (1990), Dick Tracy (1990), Bottle Rocket (1996), The Yards (2000), Dogville (2003), ve Elf (2003) gibi filmlerde yer aldı. Caan, 6 Temmuz 2022'de Los Angeles'da 82 yaşında öldü.